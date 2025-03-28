Блогер показал последнее видео Героя России Тибилова после сообщений о его смерти в бою
Военблогер с псевдонимом «Белорусский силовик» показал последнее видео Героя России майора Марата Тибилова после сообщений о его смерти в бою под Курском. Последние кадры, которые спецназовец прислал блогеру, опубликованы в Telegram.
На выложенных кадрах видна реактивная система залпового огня, ночью наносящая удар по Вооруженным силам Украины.
Росгвардия объявила о смерти Героя России в бою под Курском
«Последнее видео, которое сбрасывал мне "Талиб" (позывной Тибилова — прим. "Ленты.ру"). Быть воином — жить вечно», — подписал кадры блогер.
О смерти Тибилова стало известно сегодня, 28 марта. По сообщению Росгвардии, Герой России не вернулся с боевого задания.