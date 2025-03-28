СМИ обнаружили у основателя «Русагро» элитную недвижимость за границей

У основателя «Русагро» Вадима Мошковича есть вилла во французской Ницце, которая оценивается в 15-18 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские регистрационные документы.

Днем ранее стало известно об аресте Мошковича Мещанским судом Москвы. Сообщалось, что он стал фигурантом дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Агентство узнало подробности о недвижимости основателя «Русагро» в Ницце. Он числится в документации как один из руководителей действующей компании Prospérité («Процветание»). Организация была основана 30 марта 1998 года. В качестве руководителя была назначена гражданка Белоруссии Татьяна Гасанова.

Помимо Мошковича и Гасановой, в списке владельцев значится компания GRANADA CAPITAL CY LIMITED, зарегистрированная на Кипре 7 октября 2016 года как ООО. Ранее компания называлась AMILONG HOLDING LIMITED. В списке управляющих фигурируют семь человек, включая Мошковича. Согласно документам, в феврале 2023 года в компании Prospérité произошли изменения в руководстве, но подробности этих изменений не разглашаются. Основной вид деятельности фирмы — аренда земельных участков и другой недвижимости.

Вилла находится на территории площадью 40 000 квадратных метров. Участок расположен на склоне. Сразу после съезда путь преграждают современные ворота и забор из белого металла. В некоторых местах видна колючая проволока, уточняет агентство.