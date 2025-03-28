Военкор отреагировал на смерть Героя России в Курской области

Военкор Евгений Поддубный отреагировал на смерть в Курской области Героя России Марата Тибилова. Об этом он написал в Telegram.

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Росгвардия сообщила о смерти Тибилова 28 марта.

Поддубный рассказал, что 27 марта поздравил Тибилова с Днем Росгвардии, однако ответа не получил.

«Я решил, что на [он] задаче. А сегодня узнал, что его не стало», — отметил журналист.

Ранее в Курской области несовместимые с жизнью травмы получила журналист Первого канала Анна Покровская. Ее смерть вызвала широкий резонанс, в частности, случившееся прокомментировал врио главы Курской области Александр Хинштейн.