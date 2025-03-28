Курс «Семьеведение» предложили сделать обязательным для всех школьников

Образовательный курс «Семьеведение» стоит сделать обязательным для всех российских школьников. С таким предложением 28 марта выступила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает ТАСС.

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Сейчас курс «Семьеведение» преподают в 42 регионах в рамках апробации. Он направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям, формирование установок на семейность и многодетность.

«Мы предлагаем образовательный курс внеурочной деятельности «Семьеведение» сделать обязательным для всех школьников страны в рамках этого направления, включив его как прямую нормативно-обусловленную рекомендацию в федеральные образовательные программы», — сказала Останина на пресс-конференции, посвященной презентации пособий по предмету «Семьеведение».

Учебник рассчитан на 5—7 и 8—9 классы. Останина является одним из его авторов.

«Парламентская газета» ранее рассказывала о содержании учебников по предмету «Семьеведение». Например, раздел «Человек, семья и общество» будет знакомить детей с семьей в различные исторические эпохи, от древности до настоящего времени, рассказывать о значении семьи в решении демографических проблем современной России. А со школьниками 8—9 классов поговорят и о выборе спутника жизни.