В старых ракетных шахтах нашли миллионы советских рублей

Во Владимирской области девушка обнаружила тонны советских денег, скрытых в лесах региона. Об этом она рассказала в блоге «Заброшки и путешествия» в социальной сети «ВКонтакте».

© runews24.ru

Находка была сделана в старых ракетных шахтах, где ранее размещались межконтинентальные баллистические ракеты. После распада СССР и подписания соглашений о сокращении ядерных вооружений эти объекты были законсервированы и с тех пор пришли в запустение.

Согласно информации, представленной автором блога, со временем старые военные объекты, некогда строго охраняемые, превратились в болота, которые не привлекали бы внимания, если бы не один интересный факт: именно в этих шахтах было захоронено огромное количество устаревших советских банкнот.

После распада Советского Союза российские власти столкнулись с необходимостью утилизировать старые купюры. Из-за токсичности типографской краски, сжигать деньги было невозможно, и было принято решение захоронить их в закрытых ракетных шахтах. Однако, спустя годы, эти объекты были затоплены, и на их месте образовались болота, а мешки с деньгами, в которых хранились банкноты, начали разрушаться.

На фотографии, опубликованной автором, видно, как местность вокруг шахт усеяна банкнотами, часть которых уже испортилась, а другая осталась практически в первозданном виде. Тем не менее, как подчеркивает блогер, сама находка не имеет особой ценности, так как представляет собой лишь миллионы изношенных цветных бумажек.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы ждать удешевления необходимых товаров. Также психологи перечислили причины, при которых раздельный бюджет укрепляет брак.