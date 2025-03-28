В Крыму простились с погибшим военкором Александром Федорчаком

Бронежилет, каска, микрофон и награда - медаль "За верность долгу", которой Сашу наградили посмертно. Сотни людей пришли в это утро проститься со своим другом, коллегой, товарищем со студенческой скамьи Александром Федочаком.

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- Мы с Сашкой учились вместе с 2013 года, шли, что называется бок о бок. Помогали друг другу по жизни, - рассказал "РГ" друг Александра, продюсер ТРК Крым" Максим Кочкин. - Никогда не забуду. Как мы с ним разговаривали, первые шажочки в профессии делали. Он тогда сказал, что идет работать в информационное агентство.

Гражданская панихида прошла во дворе ТРК "Крым", откуда Саша начинал свой путь журналиста. Здесь он был репортером в новостях, потом редактором.

- Саша всегда всем говорил: "Да прорвемся". И он правда прорывался. Все делал без напряга, - рассказала главный редактор ТРК "Крым Марина Патрина. - Когда мы узнали эту новость, никто не поверил. Это какая-то ошибка, это не Саша. Очень тяжело принять эту мысль, что Саши с нами больше нет.

После ТРК "Крым" Александр перешел работать в газету "Известия", работал военкором телеканала "Звезда"

- У нас осталось последнее редакционное задание для Саши, - сказал на панихиде прощания главный редактор ТРК "Крым" и глава регионального отделения Союза журналистов России вадим Первых. - Его заданием будет попасть в лучший мир, которого он достоин. И он его обязательно выполнит. - Работы Саша всегда отличала неимоверная искренность и доброта, - сказал приехавший в Крым, чтобы проститься с Александром главный редактор издания "Известия№ Михаил Фролов. - Благодаря военкорам мы узнаем настоящую, окопную правду о войне. Они доносят эту правду всем. И Саша делал это блестяще. Его материалы всегда были самыми смелыми, яркими, кристально честными.

Перед своей смертью журналист побывал в Харьковской области, где работал на Красно-Лиманском направлении. Александр Сергеевич Федорчак родился 29 июля 1996 года. Окончил школу в Нижнем Новгороде, а потом факультет журналистики Таврического национального университета имени Вернадского. Ему было 28 лет. Александр стал 15 военкором России, погибшим на СВО.