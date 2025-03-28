Бывший глава российского региона публично попросил прощения

Экс-глава Оренбуржья Денис Паслер публично попросил прощения после представления от Генеральной прокуратуры из-за неполной готовности экстренных служб региона к чрезвычайной ситуации, возникшей во время паводка 2024 года. Об этом сообщает портал «Урал56» в Telegram.

Издание сообщает, что Паслер извинился перед жителями и чиновниками региона за то что мог кого-то обидеть или не доделать рабочие дела.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, представление Паслеру было вынесено в феврале 2025 года.

«Вскрыты факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций», — говорится в публикации пресс-службы надзорного органа.

Президент России Владимир Путин предложил Паслеру перейти с должности главы Оренбургской области на пост врио главы Свердловской области 26 марта. Паслер является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.