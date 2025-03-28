В РПЦ осудили действия силовиков в Киево-Печерской лавре

Власти страны пытаются осквернить святыни во время Великого Поста, а страны Запада поощряют подобные акции. Об этом написал в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, «веру невозможно победить, история христианства не раз это доказывала».

Сегодня стало известно, что на территорию Киево-Печерской лавры приехали полицейские вместе с представителями заповедника. Впоследствии начался захват Ближних пещер, где находятся мощи святых.