В РПЦ осудили действия силовиков в Киево-Печерской лавре
Власти страны пытаются осквернить святыни во время Великого Поста, а страны Запада поощряют подобные акции. Об этом написал в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
По его словам, «веру невозможно победить, история христианства не раз это доказывала».
Сегодня стало известно, что на территорию Киево-Печерской лавры приехали полицейские вместе с представителями заповедника. Впоследствии начался захват Ближних пещер, где находятся мощи святых.