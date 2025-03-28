Солдат, партизан, актер. 100 лет назад родился Иннокентий Смоктуновский

Газета.Ru
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Актер Иннокентий Смоктуновский, 1971 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский, 1971 год 
© Галина Кмит/РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский в 1943 году
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Актер Иннокентий Смоктуновский в 1943 году 
© Wikimedia Commons
Актер Иннокентий Смоктуновский в роли Гамлета на съемках фильма «Гамлет», 1963 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский в роли Гамлета на съемках фильма «Гамлет», 1963 год 
© В. Блиох/РИА Новости
Актер Иннокентий Смокутновский в роли Моцарта в телефильме-опере «Моцарт и Сальери» по мотивам одноименной трагедии А.С. Пушкина на музыку Н. А. Римского-Корсакова, 1963 год
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Актер Иннокентий Смокутновский в роли Моцарта в телефильме-опере «Моцарт и Сальери» по мотивам одноименной трагедии А.С. Пушкина на музыку Н. А. Римского-Корсакова, 1963 год 
© РИА Новости

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Актеры Олег Ефремов и Иннокентий Смоктуновский в кадре из фильма «Берегись автомобиля», 1966 год
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Актеры Олег Ефремов и Иннокентий Смоктуновский в кадре из фильма «Берегись автомобиля», 1966 год 
© РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский с сыном Филиппом, 1962 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский с сыном Филиппом, 1962 год 
© Борис Виленкин/РИА Новости
Иннокентий Смоктуновский, 1972 год
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Иннокентий Смоктуновский, 1972 год 
© Валентин Мастюков/ТАСС
Актеры Иннокентий Смоктуновский и Анастасия Вертинская на премьере художественного фильма «Гамлет» режиссера Григория Козинцева по одноименному произведению Уильяма Шекспира в кинотеатре «Россия», 1964 год
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Актеры Иннокентий Смоктуновский и Анастасия Вертинская на премьере художественного фильма «Гамлет» режиссера Григория Козинцева по одноименному произведению Уильяма Шекспира в кинотеатре «Россия», 1964 год 
© Александр Коньков/ТАСС
Актеры Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Лаврова на съемках фильма Михаила Ромма «Девять дней одного года», 1961 год
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Актеры Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Лаврова на съемках фильма Михаила Ромма «Девять дней одного года», 1961 год 
© Н. Никольский/РИА Новости

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Актер Иннокентий Смоктуновский в роли Петра Ильича Чайковского на съемочной площадке кинофильма «Чайковский» режиссера Игоря Таланкина, 1968 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский в роли Петра Ильича Чайковского на съемочной площадке кинофильма «Чайковский» режиссера Игоря Таланкина, 1968 год 
© Валентин Мастюков/ТАСС
Актеры Ирина Купченко и Иннокентий Смоктуновский в кадре из фильма «Звезда пленительного счастья», 1975 год
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Актеры Ирина Купченко и Иннокентий Смоктуновский в кадре из фильма «Звезда пленительного счастья», 1975 год 
© РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский в роли Владимира Ленина в кадре из фильма «На одной планете», 1966 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский в роли Владимира Ленина в кадре из фильма «На одной планете», 1966 год 
© РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский и польская актриса Малгожата Влодарова во время речной прогулки на теплоходе, организованной для участников V Московского международного кинофестиваля, 1967 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский и польская актриса Малгожата Влодарова во время речной прогулки на теплоходе, организованной для участников V Московского международного кинофестиваля, 1967 год 
© Василий Егоров, Лев Портер/ТАСС
Актер Иннокентий Смоктуновский в фильме Григория Козинцева «Гамлет», 1964 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский в фильме Григория Козинцева «Гамлет», 1964 год 
© РИА Новости

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Иннокентий Смоктуновский в роли Саши на съемках фильма «Степень риска», 1969 год
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Иннокентий Смоктуновский в роли Саши на съемках фильма «Степень риска», 1969 год 
© РИА Новости
Актеры Карон Лесли и Иннокентий Смоктуновский на Международном кинофестивале в Москве, 1967 год
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Актеры Карон Лесли и Иннокентий Смоктуновский на Международном кинофестивале в Москве, 1967 год 
© Борис Кауфман/РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский, 1966 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский, 1966 год 
© Галина Кмит/РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский в фильме Светланы Дружининой «Исполнение желаний», 1974 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский в фильме Светланы Дружининой «Исполнение желаний», 1974 год 
© И. Назаров/РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский во время встречи с любителями кино в народной киностудии «Юность», Ярославль, 1987 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский во время встречи с любителями кино в народной киностудии «Юность», Ярославль, 1987 год 
© Сергей Метелица/ТАСС

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Актеры Марчелло Мастрояни и Иннокентий Смоктуновский (слева) на съемках фильма «Очи черные», 1986 год
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Актеры Марчелло Мастрояни и Иннокентий Смоктуновский (слева) на съемках фильма «Очи черные», 1986 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Актер Иннокентий Смоктуновский и артисты театра «Ромэн» на сцене МХАТ им. Горького во время творческого вечера в честь 60-летия актера, 1985 год
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Актер Иннокентий Смоктуновский и артисты театра «Ромэн» на сцене МХАТ им. Горького во время творческого вечера в честь 60-летия актера, 1985 год 
© Александр Чумичев/ТАСС

28 марта исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского актера Иннокентия Смоктуновского. Детство Смоктуновского прошло в сложных условиях: семья переехала в Красноярск, а мальчика вместе с братом передали на воспитание родственнице.

В школьные годы он увлекся театром, но первый опыт оказался неудачным – его исключили из драматического кружка за то, что во время спектакля «Предложение» по пьесе Антона Чехова он «вместо того чтобы рыдать, начал истерически хохотать».

Во время Великой Отечественной войны Смоктуновский попал на фронт, участвовал в сражениях под Курском и Киевом, пережил плен, из которого сумел бежать, и воевал в партизанском отряде, участвовал в освобождении Варшавы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».

После победы он поступил в театральную студию и начал свою актерскую карьеру в провинциальных театрах. Переломным моментом стала роль князя Мышкина в постановке «Идиот» на сцене БДТ, принесшая ему признание. Вскоре последовали роли в кино: «Гамлет», «Берегись автомобиля», «Девять дней одного года».

Смоктуновский работал в МХАТ, снимался в кино и на телевидении, записывал радиоспектакли. За вклад в искусство он был удостоен звания «Народный артист СССР», Ленинской премии и других наград. Последние годы жизни провел в активной творческой деятельности. И при жизни, и после смерти Смоктуновского часто называли «гением». «Вы назвали меня гениальным актером. Но почему же тогда мне все так трудно?!» — ответил он.

Иннокентий Смоктуновский скончался в 1994 году.

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