ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 81% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 82% респондентов считают, что он хорошо выполняет свою работу.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди 1,5 тыс. россиян с 21 по 23 марта. 81% опрошенных заявил о доверии Владимиру Путину, передает ТАСС. Также 82% респондентов отмечают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности главы государства.

Соцслужба отметила, что 58% участников опроса положительно оценили работу правительства, что на 2 процентных пункта больше, чем ранее. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 59% опрошенных, этот показатель снизился на 1 процентный пункт.

Также опрос выявил уровень поддержки основных политических партий в России. «Единой России» доверяет 48% респондентов, что на 2 процентных пункта выше, чем в прошлом опросе. Уровень поддержки КПРФ и ЛДПР остался неизменным, составив 8% и 10% соответственно. В то же время, «Справедливая Россия – За правду» потеряла 1 процентный пункт, их поддержка составила 2%. Партия «Новые люди» сохранила поддержку на уровне 3%.

На прошлой неделе фонд «Общественное мнение» (ФОМ) сообщал, что 83% россиян доверяют президенту Владимиру Путину и считают его работу хорошей.