Ветеранов СВО предлагают нанимать в школы без опыта работы

Депутаты думы Югры предлагают сократить требования к ветеранам СВО для трудоустройства в российские школы. Соответствующую законодательную инициативу парламентарии направят в Минтруд России.

© РИА "ФедералПресс"

«Мы предлагаем внести изменения, предусматривающие возможность трудоустройства в образовательные организации преподавателями-организаторами основ безопасности и защиты Родины ветеранов боевых действий», – сказала вице-спикер думы Югры Наталья Западнова.

Парламентарии предлагают предъявлять следующие требования к бойцам-преподавателям:

военное образование или не менее года опыта военной службы;

допобразование по программам профессиональной подготовки по предмету;

можно преподавать без стажа работы.

«Это будет способствовать трудоустройству участников СВО, которые возвращаются, и их скорейшей социализации», – подчеркнул спикер думы Югры Борис Хохряков.

Напомним, с 2024 года в российских школах уроки ОБЖ заменили на предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках этого курса учеников обучают начальной военной подготовке, правилам оказания первой помощи и защиты от оружия массового поражения. Предмет также должен обеспечить основу патриотического воспитания детей. Что думает об ОБЗР специалист в сфере образования – читайте в материале «ФедералПресс».