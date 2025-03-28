Главу отдела аренды минимущества Татарстана уволили

Главу отдела аренды министерства земельного имущества Татарстана Ильшата Аминова уволили с утратой доверия. Об этом заявила помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова, передает РБК. "Вопреки установленным запретам бывший госслужащий занимался предпринимательской деятельностью посредством участия в управлении коммерческой организацией, учредителем и руководителем которой является его мать", - сообщила Гайнутдинова. По ее слова, Аминов сознательно утаивал эту информацию от министерства, чтобы не терять возможность заключать и сопровождать договоры аренды государственного имущества с организацией своей матери.

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