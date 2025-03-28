В Госдуме предложили согласовывать с властями покупку крупных собак

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил согласовывать покупку и содержание опасных пород собак с властями. Об этом сообщает RT.

Парламентарий обратился к замглаве Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константину Савенкову. В письме он напомнил об обсуждении решения проблемы беспризорных собак, представляющих опасность для населения. По мнению Милонова, предлагаемые механизмы и способы контроля популяции борются не с причинами возникновения бездомных животных, а с последствиями. Собаки оказываются на улице из-за бывших хозяев, которые не справились с их содержанием.

«Оказавшись на улице, мелкие собаки погибают в первые месяцы, а крупные и агрессивные животные сбиваются в стаи и начинают стремительно дичать, представляя серьезную опасность для людей», — подчеркивает парламентарий.

Милонов предложил ввести градацию на право владения собакой в черте городов: небольшие породы будут доступны для свободного владения и содержания, а крупные и опасные будут находиться под государственным контролем.

«Ограничив возможность для безответственных граждан свободно приобретать и содержать крупных и опасных собак в своих квартирах, со временем мы сумеем предотвратить их попадание на улицу и, как следствие, сумеем искоренить саму проблему опасных беспризорных собак», — подчеркнул депутат.

Милонов предлагает получать письменное согласование и регистрацию у органов ветеринарного контроля при желании завести крупную собаку. Согласно инициативе, перечень потенциально опасных собак будет устанавливаться правительством.