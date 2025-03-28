Москвичка вспомнила, что египетский батискаф «еле дышал» еще в 2017 году

Москвичка по имени Алена рассказала, что восемь лет назад, в 2017 году, она с семьей тоже каталась на батискафе «Синдбад» в Египте, прогулку на котором, по ее словам, «впаривали» туристам, хотя уже тогда он «еле дышал».

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Она также добавила, что на борту даже не проводился инструктаж, а также отсутствовали спасательные жилеты.

— И хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри были какие-то там недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное все. (...) Просто усаживали на эти сиденья — такие маленькие лавочки в проходах, — рассказала девушка.

Алена отметила, что в конце туристам выдавали бумагу, в которой указывалось, что человек погружался на глубину — около 20 метров, передает РИА Новости.

Стало известно, что сотрудники затонувшего в египетской Хургаде батискафа перед отправкой в море сказали туристам, что не умеют плавать. Туристы приняли его слова за иронию, однако в итоге самостоятельно спасали тонущих людей из воды.