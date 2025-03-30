Вильфанд рассказал о приходе весны на всю территорию России

Со вторника, 1 апреля, на всей территории России ожидают температуру в районе климатической нормы или выше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды, только на выходных в Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже нормы", - заявил синоптик.

Он добавил, что уже в среду весна доберется и до этих регионов, а температура приблизится к климатической норме. Эксперт упомянул мощный антициклон, по западной периферии которого движется теплый воздух: из-за него в апреле в Западной Сибири температура будет на 12-14°C выше положенного. По словам Вильфанда, рекордные температуры устанавливаются уже сейчас. Так, в четверг, 27 марта, в Ханты-Мансийске, Салехарде, селе Луганск на юге Сибири, Томске и отдельных районах Красноярского края были зафиксированы наивысшие значения.

29 марта в Москве был установлен новый температурный максимум с начала 2025 года: столбики термометров поднялись до 13,9°C, побив предыдущий рекорд от 14 марта в 13,7 °C. В Санкт-Петербурге тоже был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня — температура воздуха поднялась до 15°C, превзойдя предыдущее максимальное значение 2007 года в 14,8°C.