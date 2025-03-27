Жительница Суджи рассказала о помощи участникам операции «Поток»

Жительница Суджи Нина Ивановна помогла участникам операции «Поток» после того, как они вышли из трубы. Об этом россиянка поведала военкору RT Анне Долгаревой.

«Выхожу — стоят ребята. Черные, грязные, на рукавах красные повязки. Как мы их обнимали, целовали!», — вспоминает она.

Женщина рассказала, что пустила военных, чтобы они могли отмыться.

Нина Ивановна добавила, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «мгновенно сбежали» при появлении российских военнослужащих.