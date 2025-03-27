В базу данных «Миротворца» внесли Екатерину Темнову, сыгравшую Манюню

Российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая главную роль в популярном сериале «Манюня», внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ). Об этом пишет ТАСС.

В комедийном сериале «Манюня» рассказывается история дружбы двух советских семей разных национальностей, живущих в Армении 1980-х годов. Вслед за первым сезоном сериала вышли «Манюня: новогодние приключения», «Манюня: Приключения в Москве», «Манюня: Приключения в деревне», «Манюня. День рождения Ба».

Школьница, исполнившая роль Манюни Шац, была внесену в базу данных портала за участие в мероприятии, проходившем в «Артеке» в Крыму, пояснили журналисты.

Кроме того, в перечне причин указаны «поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины», «сознательное нарушение госграницы Украины», «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

По данным агентства, 14-летняя Темнова стала одной из самых юных участниц списка. До актрисы в него была включена 12-летняя девочка — писательница из ЛНР Фаина Савенкова.

«Миротворец» был создан в 2014 году, cодержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. В РФ по решению суда доступ к сайту заблокирован.