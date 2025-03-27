В Музее МХАТ открылась выставка к 100-летию Смоктуновского

Актер формирует вкус сегодняшнего дня. И только вместе со зрителем. В этом до конца жизни был убежден актер-планета Иннокентий Смоктуновский. К столетию со дня его рождения в Музее МХАТ открылась выставка-посвящение "Многоликий, но единственный". Как рассказывают в музее, Иннокентий Михайлович сам относил туда некоторые мемории в небольшом кожаном портфельчике. Их не так много, но они бесценны.

Смоктуновский гениальным себя никогда не считал. Это была гениальность другого рода - трудоголизм высшей пробы. Над каждой ролью он работал тщательно, преданно, сполна. Режиссер Адольф Шапиро вспоминал, что на одной из репетиций спектакля "Кабала святош", в котором Смоктуновский играл Людовика XIV, у него заметили какой-то необычный наклон головы, который никуда не пропадал.

Оказалось, что, работая над ролью, Смоктуновский пересмотрел все портреты короля в Эрмитаже, на которых характерной чертой внешности Людовика был большой выпирающий кадык. Этот кадык стал ключом к образу. Репетируя Иудушку для "Господ Головлевых", Смоктуновский ходил в растянутой кофте, стоптанных туфлях, с авоськой в руке. Так образ всегда подчинял себе актера.

Первое, что приковывает взгляд на выставке, - фотографии Смоктуновского из спектаклей МХАТа и Малого театра. Увеличенные кратно, они еще одна яркая иллюстрация, как у "самого интеллектуального актера" эпохи играли глаза, а значит, играла душа.

Таков взгляд актера, который хочет рассказать все не только про своего героя, но и призывает внимательнее всмотреться в его партнеров. Глядящий в вечность царь Федор Иоаннович - невероятно успешная работа Смоктуновского по Алексею Толстому в Малом театре. Задумчиво-обреченный Иванов в спектакле Олега Ефремова - к Чехову Смоктуновский подбирался очень долго. Гаев - в "Вишневом саде".

Как рассказывают в музее, Иннокентий Михайлович сам относил туда некоторые мемории. Их немного, но они бесценны

"Это удивительное состояние - я будто прожила со Смоктуновским эти два месяца подготовки выставки, читала, познавала его, - рассказала куратор проекта, заместитель директора Музея МХАТ Марфа Бубнова. - Мне хотелось сделать выставку-монолог, и она получилась. Это рассказ Иннокентия Михайловича о его ролях и о себе".

Смоктуновский называл МХАТ своим гнездом. Он долго искал его: играл и в Норильском театре драмы после войны, и в Дагестанском театре драмы имени Горького, и Сталинградском областном театре имени Горького, и Грозненском русском драматическом театре им. Лермонтова. Уезжая из Сталинграда в Москву, актер сказал коллегам: "Если обо мне не услышите через пять лет, буду заниматься другим делом". Гениальность расставила все по своим местам...

Большое семейное фото Смоктуновского с женой Суламифью (она заведовала пошивочным цехом Ленкома) и дочерью Марией. Еще одна важнейшая глава в жизни актера. Рядом - его слова: "Для меня семья - это в первую очередь жена: здесь - тепло, любовь, вера, уют, достоинство и мораль, и нравственность. И если о том спросить, что такое Смоктуновский, то это во многом моя жена".

Кстати, письма артиста к супруге до сих пор не опубликованы - они хранятся в фондах Театрального музея им. Бахрушина, куда Смоктуновский тоже относил многое из того, что потом станет памятью о нем. А потому юбилей артиста получит продолжение в спектакле Павла Ващилина "Люблю. Целую. Кеша. Все письма только о любви", премьера которого пройдет 20 апреля на Малой сцене МХТ им. Чехова. В основу пьесы легла переписка 30-летнего Смоктуновского и его жены Суламифи (вместе они прожили 40 лет), письма, отражающие время, когда все только начиналось, - отношения, семейная жизнь, непростой путь к успеху, в который Суламифь верила больше, чем Иннокентий. Также в спектакле использованы фрагменты мемуаров Смоктуновского "Быть!". Этим совместным проектом продолжается сближение музея МХАТ и театра.

О киногероях Смоктуновского напоминают открытки с кадрами из фильмов "Чайковский" (Смоктуновский сыграл великого композитора), "Девять дней одного года", "Дядя Ваня", "Берегись автомобиля". Смоктуновский смело примерял совершенно непохожие образы. И при этом оставался невероятно цельным актером, недостижимой беззаконной кометой.

Афиша

Выставка "Многоликий, но единственный" - зеленое фойе Музея МХАТ, до 27 апреля.