Эстония ограничит въезд для россиян

С 31 марта 2025 года Эстония вводит новые правила въезда для граждан России. Теперь для пересечения границы и получения визы в Эстонии необходим будет только биометрический заграничный паспорт нового поколения.

«Въезд в Эстонскую Республику и пребывание на территории этой страны российских граждан с 31 марта 2025 года возможны исключительно на основании заграничного паспорта нового поколения», — говорится в telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Новый биометрический паспорт должен быть выдан на срок в 10 лет и содержать электронный носитель информации. Обычные заграничные паспорта, которые выдаются на срок в пять лет и не содержат электронного носителя, не будут признаваться действительными для въезда в Эстонию или получения шенгенской визы.

Для российских граждан, проживающих в Эстонии или других странах Евросоюза на основании вида на жительство, установлен переходный период до 30 сентября 2025 года. В течение этого времени они должны получить биометрический паспорт, чтобы соответствовать новым требованиям.