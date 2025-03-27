Сына Кадырова Адама наградили медалью «За боевое отличие»

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам, который также является начальником отдела обеспечения безопасности и помощником главы ЧР, был награжден ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие». Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

© Управление Росгвардии по Чеченской Республике

Отмечается, что награждение состоялось во время торжественного мероприятия, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. В нем принял участие начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-лейтенант Шарип Делимханов, командиры и личный состав местного отделения Росгвардии, а также сам Адам Кадыров.

«После официальной части состоялась церемония награждения, в ходе которой Помощнику Главы Чеченской Республики, начальнику отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики Адаму Кадырову была вручена ведомственная медаль Росгвардии “За боевое отличие”, которой его наградил директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, собравшиеся также возложили цветы к мемориалу Первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Кадыров сообщил об отправке в зону СВО группы добровольцев из Чечни.