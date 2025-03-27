Россияне готовы переезжать в провинцию ради большей зарплаты

Жители крупных городов России готовы сменить место работы и переехать в провинцию при условии увеличения оклада в два раза. Наибольшую готовность проявили жители Омска, Краснодара, Новосибирска, Перми и Красноярска.

Такие данные исследования приводит сервис SuperJob. В то же время наименьшую готовность показали жители Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Только 40% жителей Северной столицы и по 46% москвичей и казанцев согласны на переезд. В исследовании приняли участие 10 тысяч человек из 16 крупных городов страны.