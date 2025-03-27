В ближайшее время в Россию вернутся 25 вывезенных на Украину жителей Курской области

В Россию 28 марта вернутся 25 жителей Курской области, которые ранее были вывезены украинскими военнослужащими на Украину. Об этом «Интерфакс» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы», — сказала она.

По словам Москальковой, на территории Украины остаются 72 жителя Курской области.

«Украинская сторона ссылается на то, что на остальных не оформлены документы для пересечения границы», — добавила она, назвав этот предлог «надуманным».

Омбудсмен подчеркнула, что «документы на всех жителей Курской области собраны и направлены» украинской стороне.

«Мы поддерживаем связь с родственниками, имеются обращения от 72 человек», — отметила Москалькова.

3 марта Москалькова сообщила, что с Украины в Россию были возвращены еще 33 жителя Курской области, ранее вывезенных с территории региона военными ВСУ.