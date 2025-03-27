Симоньян сыронизировала на запрет фильма про Майдан в Туринском университете

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сыронизировала на запрет фильма «Майдан: поворот на войну» в Туринском университете.

По ее словам, ректор Туринского университета отказался показывать студентам российский документальный фильм «Майдан: поворот на войну». В результате, один из профессоров учебного заведения высказал свое недовольство этим фактом в эфире национального ТВ.

«”Где наша демократия?” — спрашивает профессор. Хочется ответить в рифму», — написала Симоньян.

Ранее Симоньян прокомментировала гибель российских журналистов от обстрела ВСУ.