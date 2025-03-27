Стиллавин рассказал о последней встрече с Веселкиным

Ведущий Сергей Стиллавин рассказал о последней встрече со своим покойным другом и актером Алексеем Веселкиным. Его слова приводит «Аргументы и факты».

Стиллавин указал, что последний раз видел Веселкина около месяца назад, когда его отпустили из больницы.

«Я к нему приехал в гости с какими-то нехитрыми угощениями, чтобы как-то его порадовать. Знаете, это ощущение беспомощности, когда ничего не можешь сделать для человека. Если какой-то перелом или переливание нужно — ты можешь чем-то помочь, а здесь ты бессилен», — поделился ведущий.

По его словам, о том, что Веселкин находится в критической стадии, стало известно еще прошлой весной.

«Все было предопределено, к огромному сожалению... Мы жили последний год с ощущением того, что Леха лечится, но совсем скоро вернется в строй. Он сам был настроен на это возвращение. Он очень был оптимистичен. И скорее он нас поддерживал, чем мы его», — заключил Стиллавин.

Напомним, что Веселкин скончался 26 марта в своей квартире в районе Митино. Причиной смерти стала онкология.