Россияне рассказали, доверяют ли Трампу и его команде в переговорном процессе

«Свободная Пресса» попросила москвичей и гостей столицы озвучить свое отношение к президенту США Дональду Трампу и действиям его команды. Мнения граждан, в целом, совпали. Люди поддерживают сами переговоры, которые начались при новоизбранном главе Белого дома, но вот верят американской стороне немногие.

«Мало информации у нас. Но так как США, в принципе, явились инициаторами того, что произошло в 2022 году, несмотря на смену власти, я думаю, американцы и сейчас какие-то выгоды для себя будут искать», — отметили собеседники «СП».

«Особо хорошего ничего не жду. Зависит даже не от американцев и наших, а от украинцев. А пока Владимир Зеленский там сидит, ничего не поделаешь. Пока его как-то не уберут, не знаю, каким образом, будет тяжело», — сказал респондент.

«Если бы американцы хотели, они бы уже отключили бы им все. И денег бы им не давали. И пошли бы украинцы все с протянутой рукой», — считают москвичи.