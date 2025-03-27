Матвиенко возмутилась высаживанием школьников из транспорта

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала «призвать к ответу» частных общественных перевозчиков, чтобы больше не было случаев, когда детей высаживают из автобусов. Об этом сообщает ТАСС.

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Проблему частных перевозок Матвиенко подняла в ходе правительственного часа с участием министра транспорта РФ Романа Старовойта. По ее мнению, в сфере частных общественных перевозок царит «такое разгуляево», как будто перевозчики не знакомы с законодательством. Спикер Совета Федерации отметила, что навести порядок в этой сфере можно, увеличив штрафы.

«Ну, элементарно, чтобы чистые, ухоженные были транспортные средства. <…> Люди пишут: грязно, неухоженно и в салоне, и внешне. Это не требует больших денег. Это требует ответственности перевозчиков», - подчеркнула Матвиенко.

Также она указала, что частные перевозчики иногда игнорируют федеральное законодательство в части льгот. Матвиенко заявила, что за реализацией льгот необходимо усилить контроль.

«До сих пор там какого-то ребенка, школьников, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Это что у нас государство в государстве - частные перевозчики?» - подчеркнула она.

Ранее в Волгограде водителя автобуса оштрафовали за решение высадить несовершеннолетнего пассажира. 12-летний школьник возвращался с тренировки, сел в автобус и оплатил проезд банковской картой, но водитель не получил информацию об этом по технической причине и высадил ребенка. По российским законам, из общественного транспорта запрещено высаживать детей, не достигших 16 лет и едущих без сопровождения взрослого.