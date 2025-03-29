В Москве закончилось прощание с артистом Алексеем Веселкиным

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В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, которое состоялось на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ).

— Для всех нас сегодняшний день — это личная история и потеря, — сказал во время церемонии прощания художественный руководитель театра Алексей Бородин.

По его словам, 42 года назад он начал формировать новое поколение актеров в театре, и Алексей Веселкин стал ярким представителем этого поколения. Каждая его роль и спектакль были для него значимыми, и он был готов работать без усталости, день и ночь.

— Лешу можно определить как «жажда жизни». Иначе он не мог, — цитирует Бородина ТАСС.

В возрасте 63 лет ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий актер труппы Российского академического театра (РАМТ), телеведущий Алексей Веселкин. В московской квартире на Пятницком шоссе тело артиста обнаружила его жена Татьяна, она же вызвала скорую. Врачи констатировали смерть Веселкина.

В СМИ предполагают, что причиной гибели артиста могли стать осложнения из-за лейкоза. «Вечерняя Москва» рассказала о творческом пути Веселкина.