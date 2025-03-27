Симоньян оценила призыв Зеленского «делать ставки на него»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала слова Владимира Зеленского, назвавшего свой возраст «конкурентным преимуществом».

Ранее Владимир Зеленский призвал «делать ставки на него». Украинский политик напомнил, что он младше президента России Владимира Путина и посчитал, что из-за этого «его перспективы лучше».

«Кто просроченному опять с утра горилку вместо чая налил?» - поинтересовалась Маргарита Симоньян, комментируя заявление Владимира Зеленского.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в стране. При этом Зеленский утверждал, что готов уйти в отставку ради вступления Украины в НАТО.