В России предложили запретить использование смартфонов в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в беседе с НСН призвала запретить использование смартфонов в школах. По ее мнению, сейчас большинство детей на переменах проводят все свое время в социальных сетях.

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Нам совершенно точно необходим закон, запрещающий использование смартфонов в школе. К сожалению, мы никак не можем с этим бороться, но хотя бы из школьной программы нужно это исключить, — предложила Ярославская.

Она отметила, что для проведения уроков достаточно рабочего планшета на столе учителя. По словам омбудсмена, на переменах «дети перестали двигаться». Ярославская добавила, что социальные сети разрушают когнитивные способности юного поколения.

Невролог Ринат Богданов ранее заявил, что зависимость от гаджетов чревата проблемами со зрением, изменением осанки и гиподинамией. По его словам, страх оказаться без доступа к смартфону зачастую развивается у людей с психологическими проблемами.