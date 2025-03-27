Симоньян прокомментировала арест главы Гагаузии Гуцул

В Москве у молдавского посольства проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую «могут арестовать на 30 суток под надуманными предлогами». Об этом написала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Молдавия вслед за Румынией не стесняется просто арестовывать тех, кто представляет конкуренцию действующей власти. Просто так», - отметила она.

На кадрах, которые опубликовала Симоньян, видно, что люди, собравшиеся на акцию протеста у посольства Молдавии в Москве, держат в руках плакаты с фотографиями Евгении Гуцул и надписями - «Гагаузию арестовали, демократию отменили», «Репрессии - стиль Санду», «Руки прочь от Гагаузии».

Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта по обвинению в нарушении финансирования предвыборной кампании в 2023 году. В тот же день в рамках расследования этого же дела были проведены обыски у вице-мэра города Оргеева, отвечавшего за банковские счета избирательной кампании.

Сегодня глава Гагаузии обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. По словам Евгении Гуцул, ее задержание стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии».