У ювелирной компании Никиты Михалкова нашли задолженность в 16 млн рублей

Ювелирная компания режиссера Никиты Михалкова накопила долг перед налоговой в размере 16 миллионов рублей. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, режиссеру, который является одним из учредителей бизнеса, принадлежит доля в размере 10%. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), у ООО «Челпром-Даймонд» есть задолженность по налогам, которая составляет 16 миллионов рублей.

Некоторое время назад компания решила подать заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Челябинской области. Сейчас осуществляется процесс ее закрытия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что один из самых высокооплачиваемых хоккеистов NHL Артемий Панарин несколько месяцев не может погасить долг перед ФНС России. Отмечалось, что спортсмен с годовой зарплатой более 1,14 млрд рублей задолжал 75 тысяч рублей.

По информации канала, у Панарина нет бизнеса в России — лишь одноименный благотворительный фонд. Организация также занимается изданием книг, газет, журналов, предоставлением финансовых и социальных услуг.