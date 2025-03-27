The Hatters, ZOLOTO и Сироткин в сердце Нижнего: встречаем «Это лето фестиваль»!

Воодушевлённые успехом прошлого года в Москве, организаторы поставили перед собой цель — расширить границы фестиваля. В этом году «Это лето фестиваль» отправится покорять сердца жителей Нижнего Новгорода вместе с такими группами, как Сироткин, ZOLOTO, The Hatters, «Обстоятельства» и другими артистами, имена которых мы узнаем чуть позже.

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Столица закатов встретит праздник 14 и 15 июня на одной из самых любимых городских площадок — сцене «Ракушка» в Александровском саду. Этот уголок давно стал сердцем музыкальной жизни Нижнего: каждое лето здесь звучат аккорды акустических концертов. А в этом году он станет площадкой для одного из самых масштабных lifestyle-событий.

© Пресс-служба

Московский центр урбанистики в партнёрстве с музыкальным фестивалем «Столица закатов» готовит для гостей насыщенную программу. Лайнап главной сцены выдержан в более камерном формате, который позволяет зрителям глубже окунуться в творчество каждого артиста. Имена участников говорят сами за себя.

14 июня зрителей ждёт выступление группы «Обстоятельства», известной своими проникновенными текстами, мелодичной гитарой и энергичной ритм-секцией. За ними последует группа ZOLOTO, чей уникальный стиль объединяет публику в единый поток энергии и эмоций. Музыка и тексты Владимира Золотухина как на концертах, так и в записях внушают чувство подлинной внутренней свободы.

© Пресс-служба

15 июня фестивальные дни продолжатся выступлением нежной и чувственной группы «Сироткин». Их песни — это словно путешествие вглубь себя, наполненное искренними эмоциями и теплотой. Завершит программу зажигательная шоу-программа от неподражаемых The Hatters. Эти мастера музыкального безумия подарят зрителям незабываемые впечатления и поднимут настроение до предела.

Концепция фестиваля остаётся прежней: «Это лето фестиваль» стремится создать атмосферу комфортного семейного отдыха, творчества и новых открытий. Гостей ждут уютные зоны для пикников, разнообразная кухня на фуд-корте, интересные мастер-классы, спортивные активности и развлекательные программы для детей и взрослых. Всё это делает фестиваль идеальным местом для проведения летних выходных вместе с семьёй и друзьями.

© Пресс-служба

Вот чем делится Сергей Александрович Капков, организатор проекта, известный своими успешными инициативами в сфере городских мероприятий: «Для меня Нижний стал не только столицей закатов, но и летней столицей России. Здесь проходят различные городские мероприятия, которые формируют ДНК, вкус и уникальную атмосферу. Часто приезжая в Нижний, я не перестаю удивляться, сколько новых пространств и проектов появилось за последнее время, как город движется и развивается. И для меня как для коренного нижегородца было важным и очень ответственным решением привезти наш фестиваль “это лето” из Москвы в родной город. Также для меня очень символична площадка Александровский сад: здесь прошло мое детство, мои первые концерты и, конечно, закаты. Я надеюсь, что наш фестиваль станет ярким событием, которое дополнит череду прекрасных летних мероприятий Нижнего Новгорода».