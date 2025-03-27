Милонов ответил Погребняк и заявил, что жены футболистов одинаковые на лицо

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил блогеру и бывшей жене футболиста Марии Погребняк, решившей подать на него в суд. Парламентарий считает, что это способ напомнить о себе. Кроме того, он добавил, что все жены футболистов одинаковые на лицо и оперировались у одного хирурга.

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Комментарий Милонова приводит издание «Абзац».

«Как мне надоели люди, которым нечем заняться и они в суд ходят… И почему именно жёны футболистов должны обладать какими-то преференциями?» - задался вопросом Милонов.

Он интересовался, почему таким женщинам следует платить 200 тыс. рублей, и предположил, что им требуется поддерживать импланты. Депутат уверен, что в мерах соцзащиты нуждается другая категория людей: работающие граждане, многодетные мамы и инвалиды.

«Понимаете, вот это способ о себе напомнить. Надо, так сказать, погрозить там судом… Для меня так называемые жёны футболистов слились в единую картину, они друг от друга не отличаются, во-первых, почти у одного хирурга, у одного косметолога оперировались – все одинаковые на лицо», - высказался Милонов.

Он указал: Погребняк не хватает денег, но на юристов она может найти. В завершение парламентарий пожелал блогеру достойно воспитывать детей и выбрать им профессию не жены футболиста.

Напомним, конфликт начался с заявления Погребняк о необходимости платить зарплату домохозяйкам в размере 200 тыс. рублей в месяц. Милонов за ее слова причислил блогера к числу «неадекватных». Та готовит иск на обидчика и требует извинений.