Появились подробности о последнем эфире Алексея Веселкина

Заслуженный артист России Алексей Веселкин в последний раз выходил в эфир за несколько дней до своей смерти. Как пишет aif.ru, у него был болезненный голос.

По словам одной из слушательниц, она в последний раз слышала Веселкина на радио «Маяк» в эти выходные. Девушка отметила, что его голос изменился.

Коллега артиста Денис Николаев рассказал журналистам, что Веселкин всегда вел эфиры, даже когда чувствовал себя плохо.

«Несмотря на тяжелую, выматывающую болезнь стремился в эфир и был в нем великолепен», — добавил он.

Напомним, что Веселкин умер 26 марта. СМИ сообщали, что его тело обнаружила супруга в квартире на Пятницком шоссе. По данным Shot, долгие годы ведущий боролся с онкологическим заболеванием. Где и когда пройдет прощание с артистом — пока неизвестно.