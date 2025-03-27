Михалков предрек Зеленскому судьбу Лжедмитрия

Владимиру Зеленскому придется заплатить «за ложь, за унижение, за ощущение своей безнаказанности», как когда-то заплатил захвативший власть в Москве Лжедмитрий I. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков, пишет «Царьград».

В своей программе «Бесогон» режиссер вспомнил рассказ советского актера Иннокентия Смоктуновского, который воевал в Великую Отечественную войну и прошел через побег из немецкого плена. Актер рассказывал, что в детстве ему пришлось сделать моральный выбор, когда тетя попросила его отнести 30 рублей на восстановление храма, и в итоге он справился с искушением оставить эти деньги себе.

«Иннокентий Михайлович считал, что вот эта победа над искушением в результате спасла ему жизнь на фронте. А если возвращаться в сегодняшний день, что может спасти Зеленского?» - задался вопросом Никита Михалков.

По его мнению, из-за своих действий Владимир Зеленский рискует повторить судьбу знаменитого самозванца Лжедмитрия I, захватившего власть в Москве под видом «чудесно спасшегося» сына Ивана Грозного.

«Вспомните, что случилось с указами Лжедмитрия, когда его свергли. После его смерти власти приказали сжечь все его грамоты. А что случилось с самим Лжедмитрием? Он был убит, потом его тело вываляли в грязи, бросили на плаху, закопали, откопали, сожгли, а пепел его, смешав с порохом, выстрелили из пушки в сторону Польши», - напомнил режиссер.

Михалков считает, что Зеленскому также придется заплатить «за ложь, за унижение, за ощущение своей безнаказанности», а также за «абсолютно развращающую возможность вершить судьбы людей».

«Приговором этому человеку могут быть потрясающие слова из стихотворения Бориса Пастернака: "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех"», - уверен он.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в стране. В свою очередь президент США Дональд Трамп обратил внимание на крайне низкий рейтинг украинских властей, и назвал Зеленского «диктатором без выборов».