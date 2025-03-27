Поклонская принесла скандальную книгу в школу-интернат

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская снова принесла свою резонансную книгу «Мысли вслух» на школьное занятие. Об этом стало известно в четверг, 27 марта.

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На опубликованных фото видно, что один экземпляр книги находится у учительницы, а еще несколько Поклонская передала ученикам школы-интерната, где проходил урок.

— Я рассказала детям о своей истории выбора и давней мечте, которая появилась в таком же возрасте, как и у них. Мы говорили о справедливости, доблести, правде, смелости и благородстве, — рассказала бывший прокурор в своем Telegram-канале, не уточнив, о какой мечте идет речь.

Ранее Поклонская обратилась к россиянам и дала им напутствие на 2025 год. Она обратила внимание на то, что все невзгоды приходят в жизнь человека для того, чтобы закалить его дух и сделать более стойким, готовым к трудным временам в будущем.

В октябре экс-прокурор Крыма призвала россиян отмечать языческий праздник Самайн, который славяне называли Велесовой ночью, а современные страны на Западе — Хэллоуином.