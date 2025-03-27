Силач из ДНР попал в Книгу рекордов Гиннесса и победил медведя

Дмитрий Халаджи из ДНР считается одним из самых сильных людей планеты. На счету богатыря несколько мировых рекордов, опасные трюки и даже победа в рукопашной схватке с медведем. При этом силач ведет скромный образ жизни и работает тренером в стареньком спортзале небольшого города Комсомольское. Там мы с ним и встретились. От "легкого" рукопожатия Дмитрия долго болела ладонь.

Отпечатался в земле

- Когда я был маленький, бабушка читала мне былины. На меня произвели неизгладимое впечатление образы русских богатырей. А услышав от бабушки, что мой прадед выступал перед Николаем Вторым, демонстрируя борьбу с медведем, я решил тоже непременно стать богатырем. Так и отвечал, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, когда вырасту, - широко улыбается Дмитрий, поглаживая усы с закрученными, как у Поддубного, кончиками.

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Но мир мог не узнать о силаче. Маленький Дима, играясь на кухне деревянным мечом, случайно задел кастрюлю с варившейся кутьей. Вплеснувшийся кипяток окатил ребенка. С ожогом третьей степени 40 процентов кожи, его доставили в больницу. Подобно легендарному Илье Муромцу, Дмитрий длительное время не вставал с кровати. К счастью, за лечение мальчика взялся Эмиль Фисталь, всемирно известный ожоговый хирург, который буквально вытащил его с того света.

Позднее выздоровевший и подросший Дмитрий увидел на местном стадионе выступление силача Юрия Артемова и попросился к нему в ученики. А помимо тренировок в спортзале "качался", подрабатывая грузчиком в совхозе.

- Помню, надо было вдвоем сложить за день в стопку 3 000 кирпичей. На следующий день мой напарник не вышел, а я продолжал работать. Разгружал и таскали кирпичи, муку, сахар, цемент, бревна, бочки с краской. Тогда еще были профессиональные грузчики - мужики совсем не атлетического сложения, кстати, но способные переносить тяжелые грузы. Они использовали специальное приспособление - козел. Это такая деревянная конструкция со "ступенькой" и лямками, как у рюкзака. А после работы я еще помогал таскать тяжести на молокозаводе, за это угощали сметаной и молоком. Ах, какое тогда было молоко! Вооот такой слой сливок! И сладкое на вкус. Тогда коров кормили патокой, сейчас такого молока уже нет, - вздыхает Дмитрий.

Первое его выступание состоялось в 1997 году в пионерлагере, где 18-летний Дмитрий работал плавруком. Он тогда продемонстрировал трюк с наездом машины. С сарая сняли крепкую дверь, из нее сделали щит, под которую планировал лечь Дмитрий, и на которую должна была наехать передней частью "Волга". Дмитрий рассчитал вес передка автомобиля, лег под щит и попросил толпу пионеров, которые весили столько же, встать на него и попрыгать. Подготовка прошла успешно.

- Но все равно хозяин машины - дядя Валера, муж дирекеторши пионерлагеря, согласившийся помочь, сильно рисковал. Накануне выступления прошел сильный дождь. Я лег на мокрую землю, на меня положили щит, на него заехала "Волга", потом машина сьехала, я поднялся, а на земле остался глубокий отпечаток - так сильно меня вдавило. Еще тогда же на мне разбивали бетонную плиту. Мы подобрали ее в парке, где ремонтировали теплосети, привезли на мотоцикле, потом везли на тележке, у которой от тяжести груза отломилось колесо, - вспоминает Дмитрий. Признается, что было страшно, но страх удавалось контролировать.

Книга Гиннесса и камень Бибона

Позже Дмитрий удивлял публику в цирке. Он выдерживал на себе вес автомобилей, рвал руками цепи, забивал гвозди голыми руками, завязывал в узлы прутья. Знаковое выступление прошло в 2005 году в цирке на Цветном бульваре. Тогда в СНГ впервые приехали представители всемирной Книги рекордов Гиннесса. Состоялось грандиозное шоу. Из 2000 тысяч посадочных мест 1500 выкупили журналисты со всего мира. Дмитрий продемонстрировал свою богатырскую силу: поднял 152-килограммовый камень. Одной рукой. И даже одним пальцем.

- При раскопках в Олимпии археологи нашли камень весом 143 кг, на котором была надпись: "Меня поднял одной рукой Бибон", - рассказывает он. - Я решил побить этот древнейший силовой рекорд. Поэтому и был выбран вес более 150 кг. Тренировался в этом самом зале. Тогда здесь шел ремонт, поэтому приходилось заниматься зимой без электричества и отопления, при свете керосиновой лампы. Работал с железобетонной конструкцией, к которой постепенно долепливал все новые и новые цементные слои. Так в итоге и получился снаряд, который нужно было поднять перед представителями Книги рекордов. Видимо, из-за ошибки переводчиков вышло недоразумение. Сначала мне сказали, что я должен для большего эффекта поднять камень за ремень не рукой, а мизинцем, но потом организаторы сообщили, что камень надо поднимать рукой. Так я и сделал на арене. Ко мне подошла представительница Книги рекордов Гиннесса и сказала, что нужно было все-таки поднимать мизинцем. "Хорошо, - говорю, - подниму мизинцем". И поднял в итоге. Женщина из Книги рекордов аж расплакалась.

В тот день Дмитрий установил и другие рекорды. Левой рукой он поднимал две гири общим весом более 120 кг и показал номер "Чертова кузня". Атлет лежал на щите с гвоздями под тремя бетонными плитами общим весом 700 кг, а их разбили на нем кувалдами.

- Третью плиту получилось уложить не сразу. Володя Турчинский, который тогда вел шоу, даже бросил микрофон и начал помогать. А я уже задыхался от тяжести, мне казалось, гвозди пронзают тело. Когда разбили первую плиту, стало легче, после второй - еще легче, а как разбивали третью, я уже не чувствовал, - говорит Дмитрий.

"Спасибо, что не бросил"

После попадания в Книгу рекордов Гиннесса, силача из Донбасса заметили за рубежом и пригласили работать в один из самых известных цирков США, представления которого собирали на стадионах аудиторию по 20 тысяч человек.

- Я выступал в красной рубахе, в шароварах с красными лампасами. Помню, объявляют мой выход, зал беснуется. Я тогда еще плохо понимал по-английски, попросил перевести. Мне перевели: "Сейчас выйдет стальной человек, сумасшедший русский, который переплывал огромные сибирские реки в ледоход, боролся с полярными медведями и сворачивал шеи быкам!". Зрители просто сходили с ума. Они во все это верили! Специально под мои выступления написали музыку - что-то среднее между "Очи черные" и "Калинка-малинка" с элементами "Черного ворона".

Дмитрию предлагали остаться в Америке. Обещали выгодный контракт, гражданство, беспроцентный кредит на покупку жилья, участие в популярном реслинг-шоу. Арнольд Шварценеггер приглашал участвовать в своей программе "Арнольд классик". Звали работать и в другие страны. Дмитрий отказался - слишком сильно тянуло на Родину.

Он вернулся в Донбасс. Продолжил выступать в цирке, снялся в главной роли в фильме "Иван Сила". И не уехал, когда начались боевые действия. Атлет организовал с друзьями-спортсменами из Беларуси доставку в Комсомольское гуманитарной помощи для стариков. Продукты развозили по дворам, выдавали в церкви. Кроме того, Дмитрий вместе с другими оставшимися в ДНР артистами без зарплаты выступал в донецком цирке, чтобы морально подержать земляков. Дончане на улице узнавали, благодарили: "Спасибо, что не бросил".

Схватка с медведем

Когда жизнь в ДНР более-менее наладилась, снова начались гастрольные поездки. Одна из них едва не стоила Дмитрию жизни. Силачу из Донбасса, как и его предку, о котором рассказывала бабушка, пришлось врукопашную сойтись с медведем. Но то была не потешная борьба, а схватка не на жизнь, а на смерть.

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- Это произошло в Иркутской области в 2019 году. Я решил сфотографироваться с медведем моего друга-дрессировщика. Зверь был смирный, с ним часто фотографировались зрители. Но в этот раз что-то произошло. Сейчас шутят, что мишка почувствовал конкурента, но тогда было не до смеха. Медведь бросился на меня, схватил. Меня спасла плотная рубашка, прошитая суровой никой - в ней на миг увязли когти зверя. Мы покатились кубарем, я оказался сверху, прижал медведя ногой, тот вцепился в нее зубами, я руками разжал ему пасть, а когда он снова попытался меня укусить, я несколько раз ударил зверя кулаком в шею. После этого он меня отпустил, я бросился к топору на пожарном щите, но меня перехватили, увезли в больницу.

Дмитрию зашили раны. Но от медвежьих когтей и зубов началось тяжелое заражение. Только богатырское здоровье и профессионализм медиков спасли его тогда.

Силачу приходилось иметь дело и с другими животными. Так, по примеру богатырей прошлого, он в качестве "разминки" хватал за рога и валил на землю быков. Повторял и опыт знаменитого античного атлета Милона Кротонского, который носил на плечах сначала теленка, а потом и взрослого быка. Силач из Донбасса поднимал также верблюдов и лошадей, причем бывало - вместе с всадниками.

- Однажды был случай: иду по полю, несу лошадь, - как о чем-то обыденном говорит Дмитрий. - Очень красивая картина: пшеница вокруг, лошадь на плечах. И в этот момент начинается обстрел. Рядом с нами - прилет. Лошадь пугается, дергается, брыкается, я падаю вместе с ней. В результате - поврежденная рука, больница. Врач рассматривает рентгеновский снимок, спрашивает, как я повредил руку. "Нес лошадь и упал", - отвечаю. Доктор очень удивился.

Трость Поддубного

Дмитрий участвовал в возрождении борьбы на поясах, в которой проявил себя Иван Поддубный: по крупицам воссоздал его методику тренировок и сам по ней занимается. По словам силача, основной принцип заключается в универсальности: Поддубного могли бы считать своим и борцы греко-римского стиля, и вольники, и штангисты, и гиревики, и артисты цирка. У богатыря из Донбасса есть даже реплики тростей Поддубного по 20 и 32 кг. Когда он прохаживается по спортзалу, пол вздрагивает. Кстати, на зрителей всегда производят впечатление не только невероятная сила, но и внешнее сходство Дмитрия с легендарным борцом.

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- Как-то в воронежском цирке подходит ко мне женщина. Спрашивает: "Вы же родственник Ивана Поддубного"? И такая у нее надежда в глазах, что не захотелось разочаровывать. Я отвечаю - да, дальний, по матери. "Я так и думала!", - говорит она. А в Ейске, когда я выступал на фестивале богатырской силы, который проходит в музее Поддубного, школьники писали в своих сочинениях: "Мы были в музее Ивана Поддубного на выступлении Ивана Поддубного".

Между тем

Подзатыльник от силача

Самый сильный человек планеты признается, что иногда применяет физическую силу, чтобы наказать негодяев, но аккуратно, обычно хватает подзатыльника.

- Однажды я приготовился к важной официальной встрече, стою в костюме и галстуке на троллейбусной остановке и вдруг вижу - взрослые отбирают телефон у подростка. Рядом много людей, но никто не реагирует. Я подхожу. Паренек просит: "Помогите!" И тут подходит троллейбус. Я говорю - езжай. А сам загораживаю парня от хулиганов. Они - на меня с кулаками. Отвешиваю одному подзатыльник, тот падает прямо под колесо троллейбуса. Я едва успел выдернуть его за ногу обратно на остановку.

Дословно

Советы самого сильного человека планеты

- Нужно соблюдать режим дня, хорошо спать и питаться. Я стараюсь есть натуральные продукты: домашние яйца, молоко, мясо. Готовлю сам. Вредных привычек у меня нет. Каждую тренировку заканчиваю холодным душем. Если нет задачи сосредоточиться на конкретном виде спорта, лучше развиваться всесторонне. Я бы рекомендовал базовые упражнения со штангой и турником, но нужно уметь и бороться, и боксировать. Еще важно найти хорошего тренера, а то ребята, начитавшись всякого бреда в интернете, травмируются в залах.