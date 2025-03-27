Глава МИД Венгрии пробежался по утренней Москве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто показал кадры своей пробежки в Москве. Как сообщает aif.ru, снимок, сделанный на Воробьевской набережной, чиновник опубликовал на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Сийярто запечатлен в шапке, темной спортивной одежде и желтых кроссовках.

«Набираюсь сил», – подписал фото Сийярто.

Напомним, что 26 марта глава МИД Венгрии в очередной раз прибыл в Москву. По подсчетам Bloomberg, это уже 13-й визит Сийярто в Россию с начала российской военной операции на Украине. Чиновник заявлял, что отправился в российскую столицу для обсуждения урегулирования украинского конфликта, безопасности венгерского электроснабжения и укрепления экономических связей с Россией.