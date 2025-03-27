Мэр Сочи: курорту не угрожает мазут из затонувших танкеров

Сочи не угрожает разлива мазута, который убирают на пляжах Анапы. Об этом в четверг сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин после консультации с экспертами из научно-исследовательского центра "Морские берега" и Субтропического научного центра Российской академии наук.

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"Никаких очевидных угроз от разлива мазута в Керченском проливе для нас не было и нет. Сочи и ближайшие курорты защищены естественными течениями, которые не позволят загрязнениям достичь наших границ даже при сильном ветре", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, сочинскую акваторию осмотрели с берега, обследовали дно Черного моря с помощью водолазов, а также взяли пробы морской воды на гидрохимические показатели. Причем эти меры предпринимаются постоянно, чтобы убедиться в безопасности.

"Поручил продолжать ежедневный мониторинг. Летние пляжи начнем открывать в мае и ждем на отдых гостей", - добавил Прошунин.

Отметим, летний сезон в Сочи традиционно начнется 1 мая, а купальный - 1 июня.

Напомним, 15 декабря прошлого года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров, из-за чего случился разлив нефтепродуктов.