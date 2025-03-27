Переехавший в Россию француз рассказал, чему удивился в стране

Переехавший в Россию Французский блогер Шарль был удивлен тем, как в стране сохраняются традиционные семейные ценности. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube-канале.

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— Что мне нравится, и я этого не скрываю, так это то, что в России сохранились главные жизненные ценности и традиции (...) Мы действительно отстаем, и, к сожалению, очевидно, что семья больше не является главной ценностью во французском обществе, — поделился француз.

Он также отметил множество преимуществ, которые РФ предлагает при создании семьи, и обратил внимание на большое количество заведений, центров и мероприятий для времяпрепровождения с детьми, чего не хватает в родной ему Франции.

Многие иностранцы переезжают в Россию целыми семьями. Например, в начале марта у пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, появился четырнадцатый ребенок. Причем сами родители также росли в многодетных семьях. Хавьер был шестым ребенком в семье, а Арасель — седьмой. Свадьбу испанцы сыграли на родине, там же завели шестерых детей, а уже затем переехали в российский город.