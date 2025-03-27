Умер ведущий программ «Царь горы» и «До 16 и старше»

Заслуженный артист России Алексей Весёлкин скончался 26 марта на 64-м году жизни. Об этом в соцсети VK сообщил Российский академический Молодежный театр - РАМТ, в котором служил Весёлкин.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти актера стало тяжелое заболевание, с которым он боролся долгие годы. О дате и месте прощания представители театра пообещали объявить дополнительно.

Алексей Весёлкин был принят в труппу РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года службы в театре он сыграл почти 60 ролей, в том числе Фамусова в «Горе от ума», Сильвио в пушкинском «Выстреле», Меннерса в «Алых парусах», Эдгара в «Короле Лире», Антиоха в «Беренике».

«Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом. Алексей Алексеевич, дорогой, как же нам всем будет вас не хватать…» - подчеркивается в сообщении театра.

Широкую известность Алексею Весёлкину принесла работа на телевидении. Он был ведущим первого в России телемагазина, вел программы «До 16 и старше», «Царь горы» и многие другие.