Музей МХАТ представил выставку о Смоктуновском

Выставочный проект "Многоликий, но единственный", приуроченный к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, открылся в Зеленом фойе МХТ имени А.П. Чехова. Выставка будет доступна для посещения до 27 апреля 2025 года, передает корреспондент ТАСС.

"В чем многоликость Смоктуновского? Он исполнил столько ролей и в каждой из них, везде, был разным. Феномен актерской гениальности Смоктуновского в том, что в его игре стираются границы: в один момент мы видим его персонажа, в другой - самого Смоктуновского. Это вершина актерской игры", - сказал на торжественном открытии проекта директор музея МХАТ заслуженный артист России Павел Ващилин.

Об экспозиции

Смоктуновский входил в труппу МХТ имени А. П. Чехова на протяжении почти 20 лет - особое внимание в экспозиции уделено ролям артиста, исполненным на сцене театра. Среди экспонатов - сценические костюмы, фотографии, театральные программки и афиши спектаклей XX века, в которых играл актер.

Кроме того, гости музея смогут ознакомиться с цитатами из книг и интервью Смоктуновского, воспоминаниями современников об актере, а также произведениями, написанными артистом или посвященными ему. На телеэкране, расположенном в Зеленом фойе, посетителям также продемонстрируют кадры постановок с участием Смоктуновского.

Куратор о выставке

Как подчеркнула заместитель директора музея и куратор проекта заслуженный работник культуры Марфа Бубнова, ей хотелось сделать выставку-монолог артиста.

"Это рассказ Иннокентия Смоктуновского о своих ролях, о том, как он к ним подходил. И вместе с тем это повествование артиста о самом себе. <...> Я заметила, что у Смоктуновского был совершенно удивительный взгляд. Когда пойдете смотреть выставку, обязательно обратите внимание на взгляд великого русского артиста", - добавила она.

Смоктуновская об отце

В церемонии открытия проекта также приняла участие дочь артиста Мария Смоктуновская. Она обратила внимание на героическое прошлое отца: актер был призван на фронт в 1943 году в юном возрасте - ему было только 18 лет. Как подчеркнула Смоктуновская, во время Великой Отечественной войны он попал в плен и "чудом" смог бежать из него. Смоктуновский также служил в партизанском отряде. А Великую Победу артист встретил рядом с Берлином.

"У папы две медали "За отвагу". Он был доблестным воином. Папа создал множество прекрасных и живых образов. Он завоевал любовь и признание зрителей. И, конечно, любил свою семью: жену, детей, внучку. Но вся его устремленность была направлена в творчество", - подвела итог Смоктуновская.

20 апреля на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля "Люблю. Целую. Кеша./ Все письма только о любви" под руководством Ващилина. На торжественном открытии был продемонстрирован фрагмент постановки, в основу которой легли письма Смоктуновского и его жены Суламифи Кушнир.