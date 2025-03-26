В России нашли самого честного гаишника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, самым честным сотрудником госавтоинспекции в России оказался командир 2 ОСБ ГИБДД полковник Сергей Кобозев. Отмечается, что мужчина отказался от взятки в 665 тысяч рублей. Именно такую сумму ему предложил водитель иномарки, на которую была установлена незаконная мигалка — при этом, сумма взятки приблизительно в пять раз превышала зарплату полицейского.

Кроме того, 41-летний Кобозев уже выделялся на фоне коллег — в 2017-м году он стал самым молодым комбатом, когда его назначили руководителем 2-го спецбатальона. А в 2022 году его и личный состав поздравил с Днем сотрудника ГАИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее москвича задержали за попытку дать взятку размером в 665 тысяч рублей сотрудникам ДПС.