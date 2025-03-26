Российский эскортник рассказал о самом дорогом подарке от клиентки. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.

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Гость передачи Дмитрий (фамилия не раскрывается) признался, что одна из клиенток презентовала ему автомобиль, а именно Audi A6. При этом мужчина заявил, что сам ездит на Kia Ceed, а подаренную машину он продал.

«Лучший подарок — это чай», — поделился герой интервью.

Кроме того, Дмитрий признался, что ему предлагали получить квартиру в подарок, однако он отказался от такого дорого презента.

«Принимать такие дорогие подарки — это тоже определенная ответственность», — подытожил он.

Эскортник также описал самые популярные предпочтения клиенток.