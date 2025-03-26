Протоиерей Ткачев назвал россиян «развратными сусликами»

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев назвал россиян «развратными сусликами». Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Такое заявление Ткачев сделал во время встречи со студентами МГУ. По его словам, те жители России, которые не хотят заводить больше одного ребенка, являются «развратными сусликами», которые вступают в интимные отношения не для продолжения рода.

Ткачев также заявил, что брак является непрерывным трудом и большой ответственностью. При этом, главную вину за демографическую ситуацию в России он возложил на мужчин, поскольку «женщина все равно захочет рожать».

«Потому что материнство внутри у женщины. Она все равно захочет рожать», — заявил он.

Ранее протоиерей Лукьянов предложил запретить лицензии на аборты частным клиникам.