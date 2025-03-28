В «Современнике» обрадовались возвращению отсидевшего Ефремова

Бывший главный администратор «Современника» Галина Лиштванова заявила, что в театре ликуют из-за условно-досрочного освобождения (УДО) актера Михаила Ефремова. Ее комментарий приводит NEWS.ru.

Лиштванова назвала Ефремова добрым и порядочным человеком и отметила, что ждала его возвращения.

«Все истинные "современниковцы" ликуют, что ты скоро окажешься среди нас! Твоя ситуация показала, кто есть кто в театре, который по праву должен возглавить ты», — добавила она.

По словам Лиштвановой, бывший художественный руководитель «Современника» Галина Волчек мечтала, чтобы театр возглавил именно Ефремов. Она также добавила, что артист является заботливым отцом и разносторонним, талантливым человеком.

Алексеевский суд Белгородской области в понедельник, 24 марта, одобрил ходатайство об УДО Ефремова. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с Михаилом Ефремовым после его УДО.