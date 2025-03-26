Появились подробности о раненом операторе Первого канала

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, получившего ранение в Белгородской области, эвакуируют на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Алексея Кузнецова, помощника главы Минздрава РФ.

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Кузнецов подчеркнул, что Волков находится в тяжелом состоянии. Он получил травмы и ожоги.

Сейчас курские врачи оказывают Волкову медицинскую помощь, им удалось стабилизировать его состояние. Лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф.

Волков находился в Белгородской области вместе с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой. Представители Первого канала заявили, что она погибла 26 марта при выполнении профессионального долга.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Прокофьева погибла в результате разрыва мины, которую ВСУ целенаправленно разместили в зоне перемещения гражданских лиц.