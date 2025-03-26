Оператора Первого канала Волкова эвакуируют на лечение в Москву

Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет переведен на лечение в Москву, его состояние тяжелое.

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Об этом в среду, 26 марта, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое, — отметил он на конференции с журналистами.

По словам Кузнецова, врачи Курской области предоставляют ему всю необходимую медицинскую помощь, медикам удалось стабилизировать его состояние. Координацию оказания помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, передает РИА Новости.

Волков находился вместе с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой. Девушка погибла при выполнении профессионального долга. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной — группа Первого канала подорвалась на вражеской мине.

Ассоциация журналистов обратилась в ЮНЕСКО с просьбой вмешаться в ситуацию с убийствами российских военкоров ВСУ. Об этом сообщил директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников.