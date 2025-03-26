Объявлена программа конкурса-лаборатории «Малая форма». Совместного проекта ГИТИС х Арт-платформы х «Афиша»

Конкурс-лаборатория «Малая форма» — совместный проект крупнейшего театрального вуза в России – ГИТИСа, инновационного открытого театрального пространства «Арт-платформа» и компании «Афиша», которая первой среди крупнейших отечественных игроков рынка развлечений, развивает формат инвестиционной поддержки молодых творческих команд. Конкурс объединяет интересы институций образования и культуры с интересами «культурного» бизнеса и взращивает будущих предпринимателей в сфере креативных индустрий. Инициатива по проведению проекта принадлежит студенческому совету ГИТИСа.

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Впервые будет апробирован действенный механизм для реализации потенциала лучших студентов творческих вузов. В рамках конкурса-лаборатории они получат возможность создать не учебный, а профессиональный спектакль, встроенный в систему современного театрального процесса. Ключевая особенность «Малой формы» – структура подготовки, выпуска и проката спектакля в репертуаре «Арт-платформы» с учетом инвестиционного ресурса «Афиши» и последующей рентабельности театрального продукта. Участники проекта получат опыт работы с практиками современного театра, навыки эффективно и успешно работающих механизмов для реализации творческих задач.

© Пресс-служба

Марафон «Малой формы» проходит в Москве и в этом году состоит из нескольких этапов, объединенных в сжатые сроки:

10 февраля - 3 марта — прием заявок;

11-13 марта — обучающий блок с экспертами;

13-29 марта — подготовка эскизов спектаклей;

31 марта — питчинг проектов и показ эскизов;

22 ноября — премьера спектакля.

© Пресс-служба

Основой будущего спектакля станут произведения Даниила Хармса. Творчество этого писателя, драматурга, одного из основоположников отечественного литературного авангарда, неоднократно становилось частью репертуара ведущих театров России – именно поэтому сами студенты выбрали одну из пьес автора. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Даниила Хармса, и проект одновременно будет приурочен к мемориальной дате.

© Пресс-служба

На первом этапе в конкурсе примут участие две команды студентов ГИТИСа. В них вошли учащиеся 3-х и 4-х курсов мастерских Б. Любимова, Т. Сополева, В. Кириллова, Г. Васильева, А. Ардовой, А. Яцко, Н. Чусовой, Н. Абдрашитовой и других профессоров ГИТИСа. Обе команды получат равные условия для подготовки эскиза: они примут участие в мастер-классах от экспертов, станут обладателями стартового бюджета на воплощение художественного решения (100 тысяч рублей) и получат возможность репетировать на сцене «Арт-платформы» в Новом Манеже. Важную поддержку проекту в части реализации творческих решений сценографов оказала ведущая отечественная инженерно-производственная компания «Сценический Портал».

© Пресс-служба

Результат будет представлен на итоговом питчинге – защите проектов и показе эскизов. Для оценки работ приглашены крупнейшие мастера и ключевые фигуры современной сцены:

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа

Кирилл Крок, директор театра им. Евг. Вахтангова

Олег Меньшиков, нар. артист России, художественный руководитель театра им. Ермоловой

Юлия Пересильд, засл. артистка России

Эдуард Мусаханянц, генеральный продюсер театра «Геликон-опера»

Андрей Борисов, генеральный директор Музыкального театра им. К.Станиславского и В. Немировича-Данченко

Дмитрий Бикбаев, режиссер, руководитель «Арт-платформы»

Кирилл Вытоптов, режиссер

Лика Рулла, актриса

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»

Артем Керпек, руководитель инженерно-производственной компании «Сценический Портал».

По итогам показа будет выбран один эскиз, авторы которого получат 1 миллион рублей на полноценный выпуск спектакля. Премьера состоится 22 ноября 2025 года, в день основания ГИТИСа. Организаторы полагают, что новый спектакль «Малой формы» в юбилейный день станет ежегодной театральной традицией ГИТИСа и «Арт-платформы».

© Пресс-служба

Конкурс-лаборатория «Малая форма» будет проводится каждый год и даст очевидный импульс к развитию новых форм театрального дела, стимулом для прямых инвестиций в креативные индустрии России.

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа: «Этот проект воплощает мою мечту о том, чтобы студенты самых разных наших восьми факультетов собрались и вместе создали что-то хорошее. Замечательно то, что взята малая форма. Мы прекрасно понимаем, что малая форма также требует и затраты, и энергию, и творчество, и вдохновение, и время, и репетиции и так далее. Материал Хармса очень сложный, будет очень здорово, если из этого что-то получится. Мне видится важным, чтобы наш студсовет имел опыт реализации успешного проекта от начала и до конца. Я желаю успеха всем и приветствую всех тех, кто, несмотря ни на что, взялся и готов идти к победе».

© Пресс-служба

Дмитрий Бикбаев, режиссер, руководитель «Арт-платформы»: «Я уверен, что студентам моей альма-матер – ГИТИСа – совершенно необходим трамплин в профессию и видение того, как на самом деле проистекает театральный процесс в реальной жизни. Обширные теоретические знания, которые мы получаем от нашей блистательной профессуры, должны обтесываться на практике, причем желательно сразу, тогда огромная энергия молодых ребят, их вера в себя, находит воплощение в конкретном театральном проекте. Встреча со зрителем, не только со своими сверстниками, друзьями, семьями, которые пришли на студенческий спектакль, а с широкой аудиторией театральной Москвы – это проверка собственных возможностей. Думаю, что наш с ГИТИСом проект – своего рода «инкубатор» – станет для них уникальным стремительным шагом в саморазвитии, а для профессионального сообщества – всегда актуальным кастингом, то есть инструментом поиска новых творческих и управленческих кадров».

© Пресс-служба

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»: «Для "Афиши" участие в проекте "Малая форма" – больше, чем просто поддержка. Мы видим в этом возможность реально помочь молодым талантам раскрыться и показать миру свои идеи. Благодаря нашим инвестициям и тесному сотрудничеству с ГИТИСом и "Арт-платформой", ребята смогут окунуться в атмосферу настоящего театрального производства, почувствовать вкус профессии и ощутить ответственность перед публикой. Это уникальный шанс для каждого участника выйти за рамки учебных постановок и попробовать свои силы в создании полноценного спектакля. Как и во всех наших собственных и партнерских проектах, мы стремимся создавать пространство, где культура оживает и становится доступной каждому, а новые имена получают шанс заявить о себе».

© Пресс-служба

Кирилл Крок, директор театра им. Евг. Вахтангова: «Объединить совершенно разных творческих людей одной идеей порой очень сложно. На моей памяти впервые крупнейший театральный вуз реализует проект в коллаборации с профессиональной институцией, поддерживающей частные театральные инициативы. Это серьезный шаг вперед и возможность для самых молодых, дерзких, амбициозных и талантливых студентов попробовать свои силы на профессиональной сцене, в профессиональной команде. Не просто экспериментировать в рамках лаборатории или участвовать в дипломном спектакле, а создать и выпустить полноценный профессиональный спектакль. Мне кажется, такого еще не было на нашем театральном поле. И очень важно, что теперь это будет. И будет именно в партнерстве с “Арт-платформой” в “Новом Манеже”».

© Пресс-служба

Артем Керпек, руководитель инженерно-производственной компании «Сценический Портал»: «Мне очень импонируют идея и цели конкурса-лаборатории в новом формате. Я уверен, что такой подход к практическому обучению даст отличные результаты. Для студентов разных специальностей участие в проекте станет хорошей платформой для самоопределения и развития в профессии. Совместная работа над реальным проектом в реальных условиях позволит им погрузиться в специфичные процессы театра изнутри, осознать важные взаимосвязи и роли, получить драгоценный практический опыт, а ещё значительно расширить границы восприятия реальности, которая ждет их во “взрослой” театральной жизни. В это же время профессиональное сообщество откроет и отметит новые имена, таланты и компетенции. А любители театра, я уверен, по достоинству оценят результат проекта. Со своей стороны я рад поддержать инициативу организаторов конкурса и сделать посильный вклад в образование и развитие нашей театральной молодежи».

Мероприятие состоится 31 марта в 18 00 по адресу Георгиевский переулок, д.3, стр.3. Новый Манеж.