Объявлена программа конкурса-лаборатории «Малая форма». Совместного проекта ГИТИС х Арт-платформы х «Афиша»
Конкурс-лаборатория «Малая форма» — совместный проект крупнейшего театрального вуза в России – ГИТИСа, инновационного открытого театрального пространства «Арт-платформа» и компании «Афиша», которая первой среди крупнейших отечественных игроков рынка развлечений, развивает формат инвестиционной поддержки молодых творческих команд. Конкурс объединяет интересы институций образования и культуры с интересами «культурного» бизнеса и взращивает будущих предпринимателей в сфере креативных индустрий. Инициатива по проведению проекта принадлежит студенческому совету ГИТИСа.
Впервые будет апробирован действенный механизм для реализации потенциала лучших студентов творческих вузов. В рамках конкурса-лаборатории они получат возможность создать не учебный, а профессиональный спектакль, встроенный в систему современного театрального процесса. Ключевая особенность «Малой формы» – структура подготовки, выпуска и проката спектакля в репертуаре «Арт-платформы» с учетом инвестиционного ресурса «Афиши» и последующей рентабельности театрального продукта. Участники проекта получат опыт работы с практиками современного театра, навыки эффективно и успешно работающих механизмов для реализации творческих задач.
Марафон «Малой формы» проходит в Москве и в этом году состоит из нескольких этапов, объединенных в сжатые сроки:
10 февраля - 3 марта — прием заявок;
11-13 марта — обучающий блок с экспертами;
13-29 марта — подготовка эскизов спектаклей;
31 марта — питчинг проектов и показ эскизов;
22 ноября — премьера спектакля.
Основой будущего спектакля станут произведения Даниила Хармса. Творчество этого писателя, драматурга, одного из основоположников отечественного литературного авангарда, неоднократно становилось частью репертуара ведущих театров России – именно поэтому сами студенты выбрали одну из пьес автора. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Даниила Хармса, и проект одновременно будет приурочен к мемориальной дате.
На первом этапе в конкурсе примут участие две команды студентов ГИТИСа. В них вошли учащиеся 3-х и 4-х курсов мастерских Б. Любимова, Т. Сополева, В. Кириллова, Г. Васильева, А. Ардовой, А. Яцко, Н. Чусовой, Н. Абдрашитовой и других профессоров ГИТИСа. Обе команды получат равные условия для подготовки эскиза: они примут участие в мастер-классах от экспертов, станут обладателями стартового бюджета на воплощение художественного решения (100 тысяч рублей) и получат возможность репетировать на сцене «Арт-платформы» в Новом Манеже. Важную поддержку проекту в части реализации творческих решений сценографов оказала ведущая отечественная инженерно-производственная компания «Сценический Портал».
Результат будет представлен на итоговом питчинге – защите проектов и показе эскизов. Для оценки работ приглашены крупнейшие мастера и ключевые фигуры современной сцены:
- Григорий Заславский, ректор ГИТИСа
- Кирилл Крок, директор театра им. Евг. Вахтангова
- Олег Меньшиков, нар. артист России, художественный руководитель театра им. Ермоловой
- Юлия Пересильд, засл. артистка России
- Эдуард Мусаханянц, генеральный продюсер театра «Геликон-опера»
- Андрей Борисов, генеральный директор Музыкального театра им. К.Станиславского и В. Немировича-Данченко
- Дмитрий Бикбаев, режиссер, руководитель «Арт-платформы»
- Кирилл Вытоптов, режиссер
- Лика Рулла, актриса
- Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»
- Артем Керпек, руководитель инженерно-производственной компании «Сценический Портал».
По итогам показа будет выбран один эскиз, авторы которого получат 1 миллион рублей на полноценный выпуск спектакля. Премьера состоится 22 ноября 2025 года, в день основания ГИТИСа. Организаторы полагают, что новый спектакль «Малой формы» в юбилейный день станет ежегодной театральной традицией ГИТИСа и «Арт-платформы».
Конкурс-лаборатория «Малая форма» будет проводится каждый год и даст очевидный импульс к развитию новых форм театрального дела, стимулом для прямых инвестиций в креативные индустрии России.
Григорий Заславский, ректор ГИТИСа: «Этот проект воплощает мою мечту о том, чтобы студенты самых разных наших восьми факультетов собрались и вместе создали что-то хорошее. Замечательно то, что взята малая форма. Мы прекрасно понимаем, что малая форма также требует и затраты, и энергию, и творчество, и вдохновение, и время, и репетиции и так далее. Материал Хармса очень сложный, будет очень здорово, если из этого что-то получится. Мне видится важным, чтобы наш студсовет имел опыт реализации успешного проекта от начала и до конца. Я желаю успеха всем и приветствую всех тех, кто, несмотря ни на что, взялся и готов идти к победе».
Дмитрий Бикбаев, режиссер, руководитель «Арт-платформы»: «Я уверен, что студентам моей альма-матер – ГИТИСа – совершенно необходим трамплин в профессию и видение того, как на самом деле проистекает театральный процесс в реальной жизни. Обширные теоретические знания, которые мы получаем от нашей блистательной профессуры, должны обтесываться на практике, причем желательно сразу, тогда огромная энергия молодых ребят, их вера в себя, находит воплощение в конкретном театральном проекте. Встреча со зрителем, не только со своими сверстниками, друзьями, семьями, которые пришли на студенческий спектакль, а с широкой аудиторией театральной Москвы – это проверка собственных возможностей. Думаю, что наш с ГИТИСом проект – своего рода «инкубатор» – станет для них уникальным стремительным шагом в саморазвитии, а для профессионального сообщества – всегда актуальным кастингом, то есть инструментом поиска новых творческих и управленческих кадров».
Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»: «Для "Афиши" участие в проекте "Малая форма" – больше, чем просто поддержка. Мы видим в этом возможность реально помочь молодым талантам раскрыться и показать миру свои идеи. Благодаря нашим инвестициям и тесному сотрудничеству с ГИТИСом и "Арт-платформой", ребята смогут окунуться в атмосферу настоящего театрального производства, почувствовать вкус профессии и ощутить ответственность перед публикой. Это уникальный шанс для каждого участника выйти за рамки учебных постановок и попробовать свои силы в создании полноценного спектакля. Как и во всех наших собственных и партнерских проектах, мы стремимся создавать пространство, где культура оживает и становится доступной каждому, а новые имена получают шанс заявить о себе».
Кирилл Крок, директор театра им. Евг. Вахтангова: «Объединить совершенно разных творческих людей одной идеей порой очень сложно. На моей памяти впервые крупнейший театральный вуз реализует проект в коллаборации с профессиональной институцией, поддерживающей частные театральные инициативы. Это серьезный шаг вперед и возможность для самых молодых, дерзких, амбициозных и талантливых студентов попробовать свои силы на профессиональной сцене, в профессиональной команде. Не просто экспериментировать в рамках лаборатории или участвовать в дипломном спектакле, а создать и выпустить полноценный профессиональный спектакль. Мне кажется, такого еще не было на нашем театральном поле. И очень важно, что теперь это будет. И будет именно в партнерстве с “Арт-платформой” в “Новом Манеже”».
Артем Керпек, руководитель инженерно-производственной компании «Сценический Портал»: «Мне очень импонируют идея и цели конкурса-лаборатории в новом формате. Я уверен, что такой подход к практическому обучению даст отличные результаты. Для студентов разных специальностей участие в проекте станет хорошей платформой для самоопределения и развития в профессии. Совместная работа над реальным проектом в реальных условиях позволит им погрузиться в специфичные процессы театра изнутри, осознать важные взаимосвязи и роли, получить драгоценный практический опыт, а ещё значительно расширить границы восприятия реальности, которая ждет их во “взрослой” театральной жизни. В это же время профессиональное сообщество откроет и отметит новые имена, таланты и компетенции. А любители театра, я уверен, по достоинству оценят результат проекта. Со своей стороны я рад поддержать инициативу организаторов конкурса и сделать посильный вклад в образование и развитие нашей театральной молодежи».
Мероприятие состоится 31 марта в 18 00 по адресу Георгиевский переулок, д.3, стр.3. Новый Манеж.