Кремль готовит перестановки: в СМИ появились слухи о новой должности Шойгу

Портал «Царьград» обратил внимание на слухи о возможном назначении секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу губернатором Свердловской области. По версии опрошенных изданием экспертов, это вряд ли произойдет, так как на Шойгу были возложены политические функции.

Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может покинуть свой пост. В администрации региона это опровергли.

Как отмечает «Царьград», слухи о новом назначении Шойгу появились не только в контексте возможной смены губернатора, но и на фоне большой активности Шойгу «на внешнеполитическом треке, особенно в военно-промышленных диалогах с азиатскими странами».

В Кремле не согласились с тем, что Шойгу якобы понизили в должности

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил в беседе с «Царьградом», что Шойгу уже был губернатором - он возглавлял Московскую область. Перед этим Шойгу занимал должность главы МЧС, а после губернаторства стал министром обороны.

«Чисто теоретически подобная конструкция, конечно, возможна, но... Это скорее из серии политических спекуляций в контексте того, кто заменит Куйвашева. Соответственно, называются разные кандидатуры - <…> и кто-то из Ростеха, Минпрома, других структур», - отметил Гращенков.

Доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что в должности секретаря Совбеза Шойгу выполняет «в большей степени политическую функцию». Как отметил Пинчук, возможно, он будет подписывать какие-то потенциальные соглашения как секретарь Совбеза - «по урегулированию вопросов и переговорному процессу». По мнению Пинчука, переводить Шойгу на новую должность вряд ли будут, «исходя из чисто практических соображений».

«Царьград» напомнил, что за первые месяцы 2025 года Шойгу уже побывал в Мьянме, Казахстане, Индонезии, Малайзии, Китае и КНДР. По версии издания, Шойгу выступает сегодня скорее как спецпосланник президента РФ Владимира Путина по Азии «с весьма широкими полномочиями».

«Царьград» отмечает, что слухи о новом назначении Шойгу могут быть связаны с «аппаратными играми» и «внутренней кухней», а также с попытками «псевдоэкспертов заявиться на федеральном уровне со своими прогнозами».